Артисты попросили Путина назвать в честь Лужкова площадь в Москве

Одну из улиц или площадей в центре Москвы могут назвать в честь экс-мэра Юрия Лужкова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Деятели культуры попросили президента России Владимира Путина назвать в честь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова одну из городских улиц или площадей. Эту просьбу артисты изложили в открытом письме и приурочили ее к 85-летию бывшего градоначальника столицы.

«Учитывая выдающийся вклад Юрия Михайловича Лужкова в развитие Москвы и исключительные заслуги перед городом, а также с учетом предстоящего 85-летия со дня рождения, ходатайствуем о присвоении его имени одной из площадей (улиц) на территории Центрального административного округа в 2021 году», — приводит сайт MK.RU текст открытого письма. Артисты напомнили, что в годы мэрства Лужкова были отремонтированы «практически все столичные учреждения культуры», а каждый год строился минимум один театр. Также в Москве организовывались масштабные конкурсы и культурные мероприятия.

Обращение к Путину подписали несколько десятков народных артистов РФ и РСФСР. Среди них Инна Чурикова, Константин Райкин, Александр Ширвиндт, Владимир Меньшов, Геннадий Хазанов, Владимир Винокур, Александр Калягин и другие.

С предложением артистов согласился депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его мнению, идею назвать в честь Лужкова улицу или площадь поддержат многие москвичи. «Человек, возглавлявший Москву в самый тяжелейший период новейшей истории, достоин быть увековечен на карте родного городе ничуть не меньше, чем Амиркал Кабрал (лидер африканской партии независимости), например», — написал парламентарий в своем telegram-канале. Ранее депутаты Госдумы уже предлагали нынешнему мэру Москвы Сергею Собянину назвать одну из улиц в честь Лужкова.

Экс-мэр Москвы скончался в 2019 году, ему было 83 года. Позже в столице открыли мемориальную доску в честь Лужкова, пишет RT.

Десятки народных артистов и художественных руководителей обратились к Владимиру Путину telegram-канал Александра Хинштейна