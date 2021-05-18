Канделаки недовольна итогами тендера, который выиграли тюменцы

По мнению ведущей, тюменская компания ООО «Регион Телеком» не сможет справиться с задачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки осталась недовольна итогами тендера на право трансляции II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ «Барнаул-2021», освещать который будет тюменское ООО «Регион Телеком». Канделаки обратилась с открытым письмом к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Обращение опубликовано в телеграм-канале ведущей.

«Руководство края заинтересовано в качественном освещении этого события — как в эфире федерального спортивного канала, так и на цифровых площадках „Матч ТВ“. При этом техническое задание — ключевой элемент конкурсной документации — никак не отражает требования к охвату и информационному освещению столь значимого спортивного события. Более того, даже конкурсная документация была изначально оформлена неверно», — считает Канделаки.

По мнению ведущей, из-за ошибок во время аукциона у «Матч ТВ» появился конкурент — ООО «Регион Телеком», который не способен обеспечить трансляцию на должном уровне. Однако тюменской компании удалось выиграть тендер, предложив на 0,68% ниже цены федералов. Дозвониться до гендиректора «Регион Телеком» Александра Кондалова корреспонденту URA.RU не удалось. Телефон руководителя недоступен.