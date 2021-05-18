В SWIFT сделали заявление по отключению РФ от системы платежей

Рисков отключения РФ от международной системы платежей пока нет Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Представители международной платежной системы SWIFT сообщили, что пока нет рисков отключения России от системы. Об этом сообщила первый заместитель Центробанка РФ Ольга Скоробогатова.

«Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим», — приводит ТАСС слова представителя регулятора. Скоробогатова подчеркнула, что в случае отключения от SWIFT весь внутрироссийский трафик будет переведен на отечественную систему передачи финансовых сообщений.

В апреле депутаты Европарламента поддержали отключение России от международной системы SWIFT. Чтобы этого не произошло, Москва должна передать ООН контроль над Керченским проливом, ведущим в Крым. Экс-заместитель главы правления Национального банка Украины Александр Савченко подсчитал, что это станет серьезным экономическим ударом для страны. Однако в МИД России заявили о готовности ответить на отключение РФ от системы SWIFT, пишет RT. Представитель МИД Мария Захарова назвала угрозу отключения «гипотетическим сценарием», напоминает «Национальная служба новостей».