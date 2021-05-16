Участник рынка недвижимости заявил о серьезном росте цен на жилье

Жилье в России продолжит дорожать Фото: Анна Майорова © URA.RU

Цены на жилье в России в 2021 году вырастут на 10-15%. Об этом заявил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

«Новостройки будут дорожать в любом случае, пока не решен вопрос с ценообразованием на рынке строительных материалов и дефицитом рабочей силы. Эксперт прогнозирует удорожание первичных объектов на на 10—15%, вторичного рынка — в рамках уровня инфляции 5—6%, передают «Известия». При этом, цены на недвижимость уже достигли исторического максимума. Так, стоимость жилья за год увеличилась на 19,8%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета перед парламентом сообщил о том, что правительство работает над продлением программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройке по ставке 6,5% годовых. Он отметил, что во время пандемии она помогла поддержать экономику РФ. Однако, по словам профессионального брокера Ольги Терентьевой, позитивный эффект от программы практически нивелирован ростом цен на рынке новостроек. Эксперты уверены, что не стоит ожидать продления программы льготной ипотеки в крупных городах, так как она исчерпала свой потенциал.