МВД изменит правила наказания водителей за нарушение ПДД

В России изменятся правила применения наказания за нарушения ПДД. Годовой срок, в течение которого нарушителю грозит более жесткое наказание, сотрудники ГИБДД будут считать с момента оплаты штрафа, а не с момента вступления постановления его в силу. Соответствующий законопроект МВД рассматривает Госдума.
Поправки, вероятно, внесут в ст. 4.6 КоАП. Там описан механизм исчисления срока, в течение которого лицо имеет статус «подвергнутого наказанию». В течение этого срока к нарушителю могут быть применены усиленные наказания. К примеру, за повторный проезд на красный свет светофора лишают прав, в первый же раз он получает только штраф.
«По действующему кодексу этот срок исчисляется с момента вступления штрафного постановления в силу и длится год после уплаты штрафа. Поправки уточняют: если человек заплатил штраф до вступления в силу документа, то срок нужно исчислять именно с момента оплаты», — передает «
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