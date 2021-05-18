18 мая 2021

МВД изменит правила наказания водителей за нарушение ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка соблюдения масочного режима водителями. Екатеринбург, полиция, гибдд, дорожно патрульная служба, проверка на дорогах, проверки на дорогах, полицейский рейд
МВД хочет внести уточнения в КоАП, регулирующий наказание для водителей Фото:

В России изменятся правила применения наказания за нарушения ПДД. Годовой срок, в течение которого нарушителю грозит более жесткое наказание, сотрудники ГИБДД будут считать с момента оплаты штрафа, а не с момента вступления постановления его в силу. Соответствующий законопроект МВД рассматривает Госдума.

Поправки, вероятно, внесут в ст. 4.6 КоАП. Там описан механизм исчисления срока, в течение которого лицо имеет статус «подвергнутого наказанию». В течение этого срока к нарушителю могут быть применены усиленные наказания. К примеру, за повторный проезд на красный свет светофора лишают прав, в первый же раз он получает только штраф.

«По действующему кодексу этот срок исчисляется с момента вступления штрафного постановления в силу и длится год после уплаты штрафа. Поправки уточняют: если человек заплатил штраф до вступления в силу документа, то срок нужно исчислять именно с момента оплаты», — передает «Коммерсант».

Ранее URA.RU сообщало, что в России могут ввести балльную систему для водителей. Каждый год автомобилисту будет предоставляться определенное количество баллов, если они кончатся, то автомобилисту грозит лишение прав. Система находится на стадии законопроекта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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