Власти РФ заявили о невозможности заморозки цен на продукты

В случае заморозки цен на продукты Россия вернется в состояние СССР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Если правительство России заморозит цены на продукты, то страна начнет двигаться в направлении экономического кризиса. Об этом заявил вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Если в РФ заморозят цены на продукты, то страна вернется в состояние Советского Союза. Мы просто выпадем из мировой экономики и будем двигаться в направлении экономического кризиса», — цитирует Трутнева ТАСС.

Полпред также отметил, что правительство РФ сейчас предпринимает достаточно большие меры для того, чтобы сдерживать рост цен. «Мы с вами должны понимать, что просто взять и заморозить цены в РФ у нас не получится», — подытожил он. Вместо этого Трутнев предложил заняться повышением заработных плат.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в стране не планируют продлевать заморозку цен на сахар и подсолнечное масло. В Минсельхозе также соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло не планируют продлевать, передает RT.