Власти РФ заявили о невозможности заморозки цен на продукты

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Супермаркет
В случае заморозки цен на продукты Россия вернется в состояние СССР Фото:
новость из сюжета
Заморозка цен на продукты в России

Если правительство России заморозит цены на продукты, то страна начнет двигаться в направлении экономического кризиса. Об этом заявил вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Если в РФ заморозят цены на продукты, то страна вернется в состояние Советского Союза. Мы просто выпадем из мировой экономики и будем двигаться в направлении экономического кризиса», — цитирует Трутнева ТАСС.

Полпред также отметил, что правительство РФ сейчас предпринимает достаточно большие меры для того, чтобы сдерживать рост цен. «Мы с вами должны понимать, что просто взять и заморозить цены в РФ у нас не получится», — подытожил он. Вместо этого Трутнев предложил заняться повышением заработных плат.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в стране не планируют продлевать заморозку цен на сахар и подсолнечное масло. В Минсельхозе также соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло не планируют продлевать, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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