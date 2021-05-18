Александр Чуприян проверит, как сработали сотрудники областного МЧС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый замминистра МЧС России Александр Чуприян едет в Тюмень чтобы разобраться с просчетом сотрудников областного ведомства, из-за которого ситуация с пожарами стала критической. Об этом URA.RU сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией. Ранее также стало известно о приезде в регион замгенерального прокурора в УрФО Сергея Зайцева.

«Федералы собираются жестко отчитать руководство тюменского МЧС. По новому закону с этого года они должны активно тушить ландшафтные пожары. Но в областном ведомстве об этом то ли позабыли, то ли не знали вовсе. А может, сил и средств недостаточно. Но смысл в том, что в начале сезона спасатели отказались помогать властям. А глава ведомства вообще ушел в отпуск», — рассказал URA.RU собственный источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области, визит Чуприяна связан с тем, что ситуацию с пожарами в Тюменской области взял на особый контроль федеральный главк. «Первый заместитель прибыл в Тюменскую область для координации действий Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), и контроля за принимаемыми мерами по тушению природных пожаров», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что в Тюмени на протяжении двух дней также будет работать заместитель генерального прокурора РФ по УрФО Сергей Зайцев. По версии инсайдера, его визит связан с проблемами тушения природных пожаров. Кроме того, в федеральной «Авиалесоохране» заявили, что за ландшафтные пожары действительно должны отвечать власти и система РСЧС.