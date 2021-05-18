18 мая 2021
17 мая 2021

В Кургане без воды останутся микрорайон и институт

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Отключение холодной воды связано с устранением коммунальной аварии Фото:

В Кургане 21 мая отключат холодную воду в микрорайоне Тополя, Курганском пограничном институте ФСБ России и селе Кетове. Об этом 19 мая URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«21.05.2021 г. с 09:00 до 24:00 без холодного водоснабжения: микрорайон Тополя — полностью, в том числе ул. Сиреневая №25а (Средняя школа №23); ул. Сиреневая №14 (Детский сад №14)», — рассказали в пресс-службе. Также без холодной воды останутся село Кетово и Курганский пограничный институт ФСБ России.

Отключение воды связано с устранением аварии на линии холодного водоснабжения диаметром 450 мм в районе Арбинских очистных сооружений. Потребителей просят сделать запас воды.

В городе частые коммунальные аварии происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены. В 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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