Лолита назвала Манижу своей подругой Фото: страница Лолиты Милявской в Instagram @lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская считает, что российская участница Евровидения Манижа станет одним из лидеров конкурса. Своими впечатлениями от выступления коллеги в полуфинале артистка поделилась с URA.RU.

«Она молодец, просто большая молодец, большой талант, то, чего я ожидала, я получила, — рассказала агентству Лолита Милявская. — Она самая энергетичная, самая непохожая ни на кого, поэтому я точно думаю, что она будет одним из лидеров».

Певица добавила, что сейчас находится на гастролях, поэтому нашла время посмотреть лишь выступление одной Манижи, а остальных исполнителей не видела. «В свете всего хамства, которое она получила до Евровидения, я считаю, что это достойный ответ всем хамам, — подчеркнула Лолита. — Манижа одна из лучших».

Полуфинал музыкального конкурса состоялся накануне в Роттердаме. За выход в финал боролись представители 16 стран: десять из них прошли дальше, в том числе и Россия. Исполненная Манижей песня Russian Woman («Русская женщина») ранее подверглась жесткой критике в России, а саму певицу затравили в соцсетях. На исполнительницу даже поступала жалоба в Следственный комитет РФ за дискредитацию образа русской женщины.