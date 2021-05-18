Директор тюменской компании обвинил Канделаки во лжи и хамстве

Ранее Тина Канделаки пожаловалась на тюменскую компанию «Регион Телеком» губернатору Алтайского края Виктору Томенко Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава тюменской компании «Регион Телеком» Александр Кондалов написал открытое письмо (имеется в распоряжении редакции), в котором обвинил генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тину Канделаки во лжи и хамстве. Ранее ООО «Регион Телеком» удалось выиграть тендер на право трансляции II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ «Барнаул-2021», за который также боролся «Матч ТВ». Но Канделаки в своем открытом письме заявила, что тюменцы не способны сделать это на должном уровне.

«Спасибо громадное за ваше письмо! В нем столько грациозного хамства, гламурной издевки, непринужденной лжи, что я поверил в то, что москвичи не одинаковы. Что и среди них есть достойные нелюбви даже дремучих провинциалов. Перед тем, как открыто оскорблять сотрудников нашей фирмы, вы бы могли хотя бы кратко ознакомиться с нашей корпоративной историей. Наш опыт насчитывает более десяти лет профессиональной работы», — заявил Кондалов в своем обращении.

Он добавил, что был удивлен поведением Канделаки, которая в своем обращении к губернатору Алтайского края Виктору Томенко заявила, что тендер на право трансляции II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ «Барнаул-2021» был проведен с ошибками. Благодаря чему компания «Регион Телеком» смогла его выиграть.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменскому ООО «Регион Телеком» удалось выиграть вышеуказанный тендер, предложив на 0,68% ниже цены федерального «Матч ТВ». Генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки осталась недовольна итогами аукциона.