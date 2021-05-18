18 мая 2021
17 мая 2021

Губернатор Пермского края отправился в Москву на важную встречу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание президента. Москва, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин провел в Москве рабочее совещание с министром строительства РФ (архивное фото) Фото:

Губернатор Пермского края отправился в Москву. В столице глава региона уже провел встречу с министром строительства России Иреком Файзуллиным и обсудил с ним подготовку к юбилею Перми. Об этом сообщается на странице Минстроя России в Instagram.

«Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Обсудили расселение аварийного жилья в г. Березники, а также строительство и благоустройство к 300-летию Перми», — пресс-служба ведомства. URA.RU рассказывало о масштабных инфраструктурных проектах, которые власти Прикамья начали, либо планируют реализовать к юбилею краевой столицы (2023 год).

В Березниках несколько лет ведется строительство нового микрорайона для переселенцев из зоны техногенной аварии. Стройку сопровождают скандалы с подрядчиками из-за срыва сроков строительства домов. В Корпорации развития Пермского края, которая отвечает за реализацию инфраструктурного проекта, за последние три года сменилось четыре руководителя.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...