Губернатор Пермского края отправился в Москву на важную встречу

Дмитрий Махонин провел в Москве рабочее совещание с министром строительства РФ (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края отправился в Москву. В столице глава региона уже провел встречу с министром строительства России Иреком Файзуллиным и обсудил с ним подготовку к юбилею Перми. Об этом сообщается на странице Минстроя России в Instagram.

«Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Обсудили расселение аварийного жилья в г. Березники, а также строительство и благоустройство к 300-летию Перми», — пресс-служба ведомства. URA.RU рассказывало о масштабных инфраструктурных проектах, которые власти Прикамья начали, либо планируют реализовать к юбилею краевой столицы (2023 год).

В Березниках несколько лет ведется строительство нового микрорайона для переселенцев из зоны техногенной аварии. Стройку сопровождают скандалы с подрядчиками из-за срыва сроков строительства домов. В Корпорации развития Пермского края, которая отвечает за реализацию инфраструктурного проекта, за последние три года сменилось четыре руководителя.