Яна Чурикова рассказала о Маниже и своих фаворитах на Евровидении

Ведущая отзывается о Маниже с восторгом Фото: Instagram Яны Чуриковой

Ведущая и комментатор конкурса «Евровидение» Яна Чурикова отдала бы свой голос за кандидатов из Бельгии и Мальты. При этом певица Манижа, представляющая Россию, показалась ей профессиональной и дисциплинированной певицей. Об этом Чурикова рассказала URA.RU.

«Наша задача №1 выполнена на все сто: Манижа вышла в финал и утерла нос всем тем, кто писал в большом количестве „да она даже в полуфинал не попадет!“. Это профессионализм, и это меня очень подкупает», — сказала Чурикова, отметив, что не станет делать прогнозов об итогах конкурса.

«После длительной пресс-конференции все поехали в отель и просто осмысливали произошедшее, потому что все очень устали, — поделилась ведущая. — Также немного посидели в лаундже, отметили без фанатизма и разошлись спать», — рассказала Чурикова о событиях после выступления Манижи.

Чурикова, сидя в кресле комментатора и занимаясь работой, не имела возможности проголосовать. Однако она призналась, что ее фаворитами стали Бельгия и Мальта. «Я удивилась проходу Бельгии, потому что та музыка, которая нравится мне, необязательно хорошо себя показывает на конкурсе, очень редко бывают совпадения. Думаю, Бельгия, ну окей, мне нравится такой стиль, но это мои проблемы, скорее всего они не выйдут в полуфинал. Но они вышли, и это круто, это означает улучшение музыкального вкуса массового зрителя — не хочу показаться снобом».

Телеведущая отказалась давать прогнозы на дальнейший ход конкурса, сославшись на суеверие и сложное отношение к российской заявке внутри самой страны. «Я решила с судьбой в пятнашки не играть. Просто будем желать всем хорошего выступления!», — заключила Чурикова.

Певица Манижа вышла в полуфинал Евровидения, который состоялся 18 мая в Роттердаме. В России участницу конкурса подвергли травле в соцсетях и жесткой критике. Однако многие звезды поддержали певицу, назвав ее большим талантом.