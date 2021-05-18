Свердловским бюджетникам рассказали главную тайну праймериз

Свердловским бюджетникам угрожают оргвыводами по итогам голосования. Но отследить их не получится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Оргкомитет по проведению праймериз «Единой России» напоминает, что предварительное голосование носит добровольный и анонимный характер. Результаты голосования никак не скажутся на судьбе того или иного человека. Так в свердловском отделении партии ответили бюджетникам, которые опасаются, что их накажут за «неправильное» голосование на праймериз.

«Нам объявили [руководители], что по итогам голосования получат сводную таблицу, из которой будет понятно, как проголосовал каждый сотрудник. В случае, если мы проголосуем не так, как сказано, обещают сделать оргвыводы», — рассказал собеседник URA.RU.

Замглавы исполкома — пресс-секретарь регионального отделения партии власти Максим Бестфатер заверил, что в процессе голосования будет обеспечена полная анонимность волеизъявления. «В период голосования никто не будет знать кто и за кого проголосовал и даже не будет информации, сколько голосов после каждого дня набрал тот или иной кандидат. Все данные будут поступать в Москву и по итогам каждого дня в регионах будут знать только общее количество проголосовавших. Например на утро 25 мая мы будем знать только общую цифру проголосовавших в Свердловской области за 24-е. Поэтому подобные угрозы от некоторых нерадивых „начальников“, которые уверяют, что смогут отследить кто и как проголосовал, не имеют фактических оснований», — заявил Максим Бестфатер.

«Есть гарантия сохранения тайны голосования. Электронный ключ голосования генерируется прямо на компьютере выборщика, и не передается нам, а сами электронные бюллетени хранятся в зашифрованном виде и обезличены», — рассказал URA.RU начальник отдела IT-проектов ЕР Вячеслав Сатеев.

«Регистрируясь на сайте через госуслуги, человек дает согласие на обработку персональных данных. Соответственно, владелец сайта обязан обеспечить сохранность этих данных. Передача их третьим лицам без согласия проголосовавшего будет являться нарушением закона о персональных данных, что влеет за собой уголовную ответственность», — прокомментировал адвокат Павел Бабиков.

IT-эксперт, пожелавший остаться анонимным, напомнил URA.RU, что регистрируясь на различных сайтах через портал госуслуг, мы соглашаемся на их доступ к нашим персональным данным — список разрешений отображается в личном кабинете. В случае предварительного голосования партия «Единая Россия» сможет идентифицировать каждого пользователя, но не сможет определить, как он проголосовал.

Ранее URA.RU писало, что в ряде свердловских муниципалитетов от бюджетников требуют пароли к аккаунтам на госуслугах. Также поступили сигналы о попытках скупки голосов и взлома аккаунтов.