Сбербанк поможет россиянам дожить до зарплаты

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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
Получить деньги под низкий процент смогут клиенты «Сбера» Фото:

«Сбер» будет предоставлять краткосрочные займы сроком на один месяц. Такой услугой смогут воспользоваться клиенты, получающие зарплату на карту «СберБанка». В организации считают, что это поможет дотянуть до зарплаты.

«Получить до зарплаты можно от 1 000 до 30 000 рублей. Если клиент берёт, например, 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей», — говорится в пресс-релизе «Сбера», поступившем в распоряжение URA.RU.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, достаточно подать заявку в мобильном приложении. Как сообщается в пресс-релизе, «СберБанк» обещает рассмотреть её за пару минут и прислать деньги на карту.

Ранее «Сбер» заявил о повышении ставок по кредитам и вкладам из-за инфляции. Как заявили в кредитной организации, если ставка ЦБ будет повышаться, то все ставки тоже возрастут. В начале мая «СберБанк» уже повысил ставки по ипотеке: до 8% на приобретение новостройки, и до 8,1% на покупку «вторички», сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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