Путин поручил расширить новую льготу для детей

Президент поручил расширить «детский» кэшбек за отдых в лагерях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Программу туристического кэшбека на отдых детей необходимо расширить, возвращая часть средств тем, кто купил путевки до запуска программы. С таким поручением правительству выступил президент РФ Владимир Путин.

Программу «детского» кэшбека за отдых заработает в России 25 мая. Она дает возможность родителям возвратить половину стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Услугой можно воспользоваться до 15 сентября. Путин поручил расширить действие кэшбека на семьи, кто приобрел путевку до старта программы.

«Многие семьи выбирают или уже определились, куда поедут отдыхать, в какой летний лагерь отправят своих детей, и, конечно, один из ключевых вопросов здесь — это стоимость отдыха. Людям надо понимать, какую поддержку здесь окажет государство», — приводит телеканал 360 слова президента.

С 2020 года в России действует туристический кэшбек за внутренние туры. Программу решили продлить до конца 2021 года. В апрельском послании Федеральному собранию Путин анонсировал кэшбек для детей за путевки в летние лагеря.