Челябинские семьи, где подменили детей, уедут в другой регион

О подмене детей матери узнали много лет спустя Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Семьи из Кизильского района Челябинской области, где 38 лет назад подменили в роддоме детей, сменят место жительства, если в суде добьются моральной компенсации. Об этом URA.RU сообщил правозащитник Вячеслав Курилин, представляющий интересы истцов. Кизильский районный суд, где рассматриваются иски, 18 мая объединил два дела в одно.

«Полученные суммы моральной компенсации, вероятно, будут использованы семьями для переезда в другие районы или даже регионы. Женщины рассказали, что они уже живут в другом месте, однако от шлейфа этой истории избавиться сложно. Суд опрашивал заявителей, чтобы выяснить степень моральных страданий. Истцы рассказали о внутренних конфликтах в семье: ревности со стороны супругов и даже рукоприкладстве, которые привели к сердечным приступам и нервным срывам», — пояснил URA.RU Курилин.

Правозащитник добавил, что суд, объединив дела двух семей, перенес заседание на 18 июня, чтобы назначить повторную ДНК-экспертизу. «Ответчиком выступает областной минздрав, и скорее всего привлекут экспертов из другого региона. Они приедут в Кизильский район, анализ обойдется семьям суммарно в 60 тысяч рублей», — уточнил URA.RU Курилин.

Василя Баймурзина и Валентина Баулина 38 лет назад родились в Кизильском роддоме. Много лет спустя выяснилось, что детей в роддоме подменили, матери воспитывали чужих дочерей. Результаты экспертизы озвучили в эфире ток-шоу «ДНК». Женщины требуют в суде компенсацию в суммарном размере 40 млн рублей.