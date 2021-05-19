«Альфа-банк» начал внутреннюю проверку по жалобам екатеринбуржцев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Екатеринбурга столкнулись с обманом, заказывая установку новых окон в кредит через «Альфа-банк». Из-за схемы с цепочкой организаций-исполнителей горожане оказались должны заплатить по договору больше, чем было заявлено изначально, но все равно остались без выполненной работы. Об этом URA.RU рассказал адвокат пострадавших Владимир Устюжанин.

«Договор на снятие замеров, изготовление и поставку окон изначально заключался с ИП Эльвирой Щербиной. Сумма — 64 тысячи рублей. Тут же был подписан кредитный договор с „Альфа-банком“. Но уже с переводом денег в размере 79 тысяч рублей и с оказанием услуги другой организацией — ООО „МС“. Банк этот кредит одобрил, сумма необоснованно выросла на 15 тысяч рублей», — поделился Устюжанин, уточнив, что готовит обращения в суд.

По словам юриста, заказчика об этом никто не ставит в известность: «В куче бумаг человек, если он не специалист, не может распознать, что он подписывает, и честно верит в стоимость 64 тысячи рублей». В результате заказчики остаются еще и без новых окон — исполнители контракта, не объясняя причин, отказываются от работ.

Устюжанин не исключил, что у организаторов схемы могут быть договоренности с конкретными сотрудниками «Альфа-банка». «У многих сотрудников банка стоит задача — найти столько-то потребителей. Допускаю, что работники получают не финансовую выгоду, а должностную», — предположил адвокат.

В пресс-службе «Альфа-банка» заявили URA.RU, что не имеют прямого отношения к сделке. «Присутствие ООО „МС“ в сделке — не признак мошенничества, это кредитный брокер, услугами которого воспользовались клиенты, и к которому и следует адресовать вопросы по сумме кредита», — сказали в банке, пообещав подробно проверить информацию позднее. В офисе ООО «МС» не ответили на звонок корреспондента.