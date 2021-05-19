В России за неделю подорожали овощи, но подешевела водка

Цены на капусту, морковь, лук, картофель и яблоки выросли за неделю в России. При этом подешевела водка, следует из данных Росстата.
«Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, в том числе на капусту белокочанную — на 4,4%, морковь — на 3,4%, лук репчатый — на 3,1%, картофель — на 3,0%, яблоки — на 0,3%», — указано в исследовании ведомства за период с 12 по 17 мая. При этом на 4,6% подешевели огурцы, на 1,3% — помидоры. Также подешевела водка (-0,2%). Рост цен на плодоовощную продукцию был зафиксирован и в апреле.
Всего с начала года цены на картофель в России выросли вдвое, капуста подорожала на 37,8%, лук — на 30,6%. На 56,4% выросла в цене морковь, помидоры — на 5,1%, яблоки — на 7%. Огурцы подешевели на 7,2%.
Эксперты по ритейлу ожидают, что российские власти будут стараться сдерживать цены на продукты до сентябрьских выборов в Госдуму. С 1 июня выйдет срок соглашения о государственном регулировании цен на сахар. Но в Союзе сахаропроизводителей России ранее заявили, что подорожания из-за этого не будет, передает телеканал 360.
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