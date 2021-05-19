Климатолог: каким странам грозит исчезновение из-за потепления

Уровень мирового океана повышается на 1-2 сантиметра в год Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Островное государство в Тихом океане Кирибати, часть Бангладеш и низменные территории Юго-Восточной Азии могут отказаться под водой к концу века. Такой прогноз в разговоре с URA.RU директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в РФ Алексей Кокорин.

Ранее министр окружающей среды и технологии Мальдивских островов Аминат Шауна заявила, что ее государство может исчезнуть к концу текущего века, если мир не будет бороться с изменением климата и не снизит экологический ущерб. Тем временем от Антарктиды откололся самый большой айсберг в истории, пишет агентство Nation News. Площадь ледника немного превышает испанский остров Мальорка.

«[Будут под водой] различные низменные территории, прежде всего, Юго-Восточной Азии. Там сотни миллионов людей, которых это затронет. Самое печальное — это Бангладеш. Зальет части территории — сто миллионов людей придется как-то переселить, но, в принципе, само государство сохранится. Часто приводится в пример государство Кирибати. Оно еще меньше, чем Мальдивские острова, но вот оно, наверно, исчезнет одним из первых», — объяснил в разговоре с URA.RU Кокорин.

Однако, отметил климатолог, проблема подъема уровня мирового океана остро коснется людей уже в следующем веке, если не будут приниматься сдерживающие меры. Он сказал, что при подъеме уровня мирового океана в 3-5 метров проблемы могут грозить, в том числе, Нидерландам и Санкт-Петербургу.

Ведущий научный сотрудник Институт географии РАН, кандидат географических наук Мария Ананичева в беседе с URA.RU отметила, что отколы ледников от Гренландии и Антарктиды могут стать проблемой для человечества. «Перспектива такая, что, если будут отколы [ледников] от Антарктиды и Гренландии, в первую очередь, и большие, то это проблема повышения уровня океана», — рассказала собеседница агентства. Она добавила, что уровень мирового океана поднимается на 1-2 сантиметра в год из-за таяния отколовшихся айсбергов и расширения воды при повышении ее температуры.