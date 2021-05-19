19 мая 2021
18 мая 2021

В Пермском крае во время пожара погибли пять человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, мчс, деревянный дом, пожар, тушение пожара, пожарные
Погибшие были обнаружены во время тушения огня в деревянном жилом доме Фото:

В деревне Усть-Турка Кунгурского округа (Пермский край) во время пожара, произошедшего в деревянном жилом доме, погибли пять человек. Четверо из них были членами одной семьи, сообщается на сайте СУ СКР края.

«20 мая в ночное время произошло возгорание частного жилого одноэтажного деревянного дома, расположенного в деревне Усть-Турка. Во время тушения пожара в жилой части дома обнаружены тела женщины — 1948 года рождения, двоих ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения, сожителя одной из них и их сына 1998 года рождения», — указано на сайте ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами преступления, не обнаружено, отмечается на сайте СУ СКР края.

URA.RU рассказывало о пожаре, произошедшем 1 мая в жилом доме города Кудымкар. Тогда в огне погибли восемь человек, включая двоих детей. За несколько дней до этого в горящем доме, расположенном в поселке Утес, погибли четверо детей. Было установлено, что несовершеннолетние остались без присмотра взрослых.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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