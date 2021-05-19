Сергей Колесник обратился в правоохранительные органы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В соцсетях появилось обращение к губернатору Алексею Текслеру, авторы которого просят уволить главу Калининского района Челябинска Сергея Колесника. Поводом стало то, что глава не появился на публичных слушаниях по районному бюджету. Сам Колесник заявил URA.RU, что подал заявление в полицию из-за срыва слушаний.

«250 жителей зарегистрировалось на публичных слушаниях и ждали главу района. Возмущению не было предела», — говорится в обращении в группе «А.Л. Текслер ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». Указано на то, что депутат Центрального райсовета Марсель Хазиев также добивается отставки главы. Хазиев был на слушаниях 19 мая, хотя не имеет к райсовету отношения.

«Хазиев привел людей, они сорвали слушания. Шумели, не дали выступить моему заму, Я написал заявление в полицию, — рассказал URA.RU Колесник. — Сам был на встрече с подрядчиком по одному из объектов, которая затянулась, и не мог приехать к началу слушаний».

«У моей семьи квартира на Университетской набережной рядом со сквером, где у Колесника растет ядовитая амброзия по итогам его „благоустройства“. Жители улиц возле школы, которую я закончил, просили задать пару вопросов. Еще я обратился в прокуратуру, чтобы оценили негативные слова главы об участниках слушаний», — сообщил URA.RU Хазиев. В пресс-службе Текслера комментировать обращение не стали, группа не является официальным пабликом властей.

С именем Хазиева связано несколько скандалов. Он вышел из ЕР, после того, как его уличили в поддержке кандидата-конкурента. В разгар пандемии полиция застала его на запрещенной вечеринке. Власти проводят проверку, из-за многочисленных листовок Хазиева, которыми обклеен весь город.