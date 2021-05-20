Суд поставил точку в деле Ройзмана о поддержке Навального

Евгения Ройзмана ранее оштрафовали на 20 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Свердловский областной суд оставил в силе штраф бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману за участие в митинге в поддержку Алексея Навального 31 января. Об этом URA.RU рассказала адвокат политика Юлия Федотова, подававшая апелляцию.

«Решение по акции 31 января судья оставил в силе — штраф в 20 тысяч рублей», — сообщила Федотова. Также 20 мая суд рассмотрит апелляцию по второму штрафу за участие в аналогичной акции 23 января. Адвокат допустила, что и этот штраф останется в силе. «По всем [решениям суда] пойдем в ЕСПЧ», — уточнила Федотова.

В пресс-службе Свердловского облсуда сообщили URA.RU, что решение по митингу 31 января вступило в законную силу. «Рассмотрев доводы жалобы, суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сказали в суде.

В январе и апреле Ройзман участвовал в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. За акции 23 и 31 января суд оштрафовал его как участника на общую сумму 40 тысяч рублей. Позднее полиция составила в отношении Ройзмана еще три протокола — в том числе, об организации митингов. За организацию акций 31 января и 21 апреля политика арестовали на девять суток, однако после апелляции срок был сокращен до одних суток.