19 мая 2021

Площадь лесного пожара под Екатеринбургом выросла до 100 гектаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Возгорание произошло сразу на трех участках лесного массива Фото:

Пожар в Южном лесном парке под Екатеринбургом охватил 100 га. По данным на 19 мая, площадь пожара составляла 60 га. Как уточнили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, возгорание произошло на трех участках.

«Произошло возгорание лесного массива на 3 участках, общей площадью свыше 100 га», — сказано в официальном сообщении надзорного ведомства. По данным на 20 мая, пожар локализован. По итогам проверки прокуратуры были внесены представления в адрес руководителей свердловских ГКУ «Дирекция лесных парков» и ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов». «В виду ненадлежащей профилактики правил пожарной безопасности», — пояснили в ведомстве, добавив, что причиной пожара могли стать «противоправные действия неустановленных лиц». Отдел полиции №13 УМВД по Екатеринбургу организовал доследственную проверку.

Пожар в Южном лесном парке произошел 19 мая. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на место тушения пожара отправился министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов. С 30 апреля в области действует особый противопожарный режим. Кроме того, с 24 мая из-за частых пожаров прогулки в лесах в регионе станут незаконными.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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