На Украине началась массовая чистка воров в законе

Их подозревают в создании преступной организации Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

На Украине задержали двух самых влиятельных воров в законе по прозвищу Умка и Леша Сван. Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая ввел санкции против 557 криминальных авторитетов, сообщает Национальная полиция страны.

«Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица из „верхушки“ преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан», — сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанных обвиняют в распространении влияния через преступные организации, пишет «Интерфакс-Украина».

Подозреваемых считали одними из самых влиятельных воров в законе на Украине. Они контролировали криминалитет в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях, а также в ряде областей западной части страны. Воров подозревают в создании преступной организации. Обыски еще продолжаются.

Зеленский ввел санкции против 557 воров в законе после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Из них иностранными гражданами являются 111 человек, сообщает RT.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области судят вора в законе Виктора Жаринова (Цезаря). Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и в организации похищения двух ульяновцев для обнала.