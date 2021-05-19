Коронованного Тюриком вора в законе судят по новой статье

В Нижегородской области судят вора в законе Виктора Жаринова (Цезаря). Авторитет обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в организации похищения двух ульяновцев для обнала. Об этом сообщает Нижегородский областной суд.
«По делу к уголовной ответственности также привлечены Артур Арутюнян и житель Чебоксар Сергей Голубев», — сообщает 73online.ru со ссылкой на Следственный комитет. Жаринов и двое его сообщников не признают вину. Суд огласит решение 26 мая. Обвинение запросило для Жаринова лишение свободы в колонии строгого режима на 13 лет, для Арутюняна — 10 лет, а для Голубева — девять лет.
Жаринов был в международном розыске с 2019 года. Предполагалось, что в 2013 году он получил статус «вора в законе» и после этого стал участников нескольких преступлений, пишет
Так называемая «антиворовская» статья 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») была внесена в УК РФ позже других — в 2019 году. Из-за этого воры в законе начали массово отказываться от титулов.
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