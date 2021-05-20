Минздрав: когда россиян начнут прививать «Спутником Лайт»

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Вакцина поступит в оборот гражданский оборот Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Стало известно, когда в гражданский оборот поступит вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Три недели», — цитирует Мурашко RT. Так он ответил на вопрос о сроках поступления препарата в гражданский оборот.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. Препарат предназначен для людей от 18 до 60 лет. В ФАС согласовали отпускную цену препарата — 342,36 рубля, передает телеканал 360.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что четвертую вакцину от коронавируса запустят в оборот. Президент отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с партнерами из-за границы для борьбы с пандемией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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