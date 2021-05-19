Тюменец, совративший малолетнюю, избежал тюрьмы

Девочка-подросток забеременела, лишилась ребенка и подорвала здоровье Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Тюмени получил 300 часов обязательных работ за свою связь с девочкой, которой не исполнилось 16 лет. Об этом URA.RU рассказали в Тюменском областном суде. После возбуждения уголовного дела мать парня хотела откупиться от пострадавшей.

«Вынесен приговор 18-летнему жителю Тюмени. Он обвинялся в сексуальных отношениях с девушкой, которой еще не исполнилось 16 лет. Ему назначено 300 часов обязательных работ», — рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского областного суда.

Пара познакомилась в социальных сетях, отношения длились несколько месяцев. Вскоре после первой сексуальной связи девушка забеременела. Парень пообещал жениться.

«Однако у подружки случился выкидыш, и начались осложнения после операции. Так о преступлении стало известно правоохранительным органам. В то время, как следователи возбудили уголовное дело, молодой человек бросил девушку ради другой», — рассказали в суде.

За сына решила вступиться мать: она предложила несовершеннолетней 10 000 рублей на лечение. Получив расписку на эти деньги, девушке отдали лишь три тысячи. Мама пострадавшей собирается подать иск на возмещение морального и материального вреда.