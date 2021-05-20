Турчак попросил Путина присвоить высокое звание двум городам УрФО

Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак попросил президента РФ Владимира Путина присвоить Тюмени и Каменск-Уральскому почетное звание «Город трудовой доблести». Свою просьбу сенатор озвучил во время заседания Российского оргкомитета «Победа», трансляция которого ведется в прямом эфире в YouTube.
Турчак сообщил, что в 2021 году определилось 11 лидеров среди претендентов на почетное звание — Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Рыбинск, Тюмень, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре. «Все эти города достойны. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей, но и экспертными заключениями РАН. Просим вас поддержать предложение о присвоении вышеперечисленным городам почетного звания», — сказал сенатор
Кроме того, Турчак попросил Путина расширить список городов, чтобы осенью внести в него еще несколько претендентов. «Хорошо, так и будем действовать», — согласился с ним президент России.
Президент РАН Александр Сергеев объяснил, почему уральские города попали в список претендентов. «Каменск-Уральский в 1941—1942 годах стал единственным городом, где производился алюминий и магний. Без его продукции не был бы построен ни один самолет и ни один двигатель танка Т-34. Тюмень — это колыбель сибирского судостроения, единственный производитель торпедных катеров», — рассказал ученый.
Город трудовой доблести — почётное звание РФ, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года. В городе, удостоенном звания устанавливается стела с изображением герба города и проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая, а также в День города.
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