Пермяков в жару ограничили в питьевой воде

Власти призвали жителей Култаевского поселения использовать питьевую воду рационально Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Жители Култаевского поселения (Пермский район) оказались ограничены в питьевой воде в жару. Пермяки жалуются на проблемы с водоснабжением в паблике «Подслушано Култаево» во Вконтакте». Они отмечают, что вместо холодной воды в кране течет горячая, а местные власти не могут решить проблему.

«В доме по ул. Космонавтов вторую неделю в кране с холодной водой протекает временами горячая вода. Умываешься тоже горячей водой — холодная куда-то теряется», — написал один из пользователей на условиях анонимности. Пермяк Сергей Жижилев отметил, что «вечерами на третьих этажах холодная вода бежит из крана со спичку». По словам Светланы Мут, отсутствие напора воды, «это постоянное явление в Култаево», а Людмила Ташкинова предположила, что летом, когда пермяки начнут использовать воду для полива, ее не будет вообще.

Власти Пермского края признали проблему и призвали ограничить потребление воды. «Уважаемые жители Култаевского сельского поселения […] Просим вас не использовать питьевую воду для полива посадок в садах и огородах. Если тратить воду нерационально, ее не хватает на бытовые нужды», — сообщается на странице мэрии во «Вконтакте».

Отмечается также, что в прошлом году для поселения были приобретены большие накопители воды, но «это частично решило проблему». Чиновники добавили, что сейчас решают проблему с питьевой водой и попросили жителей отнестись к ситуации с пониманием. По данным местной управы, в Култаевском поселении проживают 18,5 тыс. жителей.

URA.RU писало, что на прошлой неделе в крае установилась аномально жаркая погода. Синоптики зафиксировали сразу несколько температурных рекордов. Жара спала на несколько дней, но с 20 мая температура воздуха вновь начала повышаться. По предварительным прогнозам, сухая и жаркая погода на территории региона продержится до конца мая.