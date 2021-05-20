Навальный рассказал, почему ему хорошо в тюрьме

Самое главное — искать приятное в мелочах, считает блогер Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Даже в местах лишения свободы можно стать счастливым. Самое главное — постоянно что-то праздновать, считает осужденный блогер Алексей Навальный. О способах справиться с грустью он рассказал на своей странице в Instagram.

«На самом деле, тюрьма очень способствует ощущению счастья. Кратковременному, но все равно. Нужно просто уметь устроить себе праздник», — написал Навальный. Он также отметил, что праздником для него является каждое воскресенье, когда он ест хлеб. «Решил отмечать воскресенья. Я всю неделю хлеб не брал. А в воскресенье утром брал буханку, намазывал на кусок хлеба масло, если было, заваривал кофе и имел такой божественный праздничный завтрак, какого и на воле никогда не бывает», — заметил он.

В феврале этого года Симоновский районный суд Москвы признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока, который он получил по делу «Ив Роше», и отменил условное наказание. Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы. Он должен был отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, однако не делал этого.

Находясь в покровской колонии, Навальный неоднократно подавал иски к руководству исправительного учреждения. Последний из них касался запрета его защитникам пользоваться личной техникой при посещениях. В иске содержится требование исправить «допущенные нарушения», пишет «Национальная служба новостей». В свою очередь, Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против Навального и его соратников — Леонида Волкова и Ивана Жданова. Они подозреваются в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, напоминает « Царьград».