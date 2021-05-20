20 мая 2021

Суд арестовал высокопоставленную чиновницу Минпромторга

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновница будет содержаться под стражей до 19 июля Фото:

Экс-глава департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга Ольга Колотилова арестована по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании Колотиловой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — передает ТАСС. Уточняется, что Колотилова будет находиться под стражей до 19 июля.

Ранее стало известно, что замглавы департамента развития фармпромышленности Минпромторга России Ольга Покидышева и экс-глава ведомства Ольга Колотилова задержаны. Их обвиняют в мошенничестве. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, чиновницы могли похитить около полумиллиарда рублей.

Известно, что Покидышева занимала свой пост до настоящего времени. В свою очередь, Колотилова освободила должность в 2017 году. После этого она стала замгубернатора Новгородской области Андрея Никитина. На момент задержания была в должности советника главы региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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