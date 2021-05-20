Суд арестовал высокопоставленную чиновницу Минпромторга

Экс-глава департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга Ольга Колотилова арестована по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
«Суд удовлетворил ходатайство об избрании Колотиловой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — передает ТАСС. Уточняется, что Колотилова будет находиться под стражей до 19 июля.
Ранее стало известно, что замглавы департамента развития фармпромышленности Минпромторга России Ольга Покидышева и экс-глава ведомства Ольга Колотилова задержаны. Их обвиняют в мошенничестве. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, чиновницы могли похитить около полумиллиарда рублей.
Известно, что Покидышева занимала свой пост до настоящего времени. В свою очередь, Колотилова освободила должность в 2017 году. После этого она стала замгубернатора Новгородской области Андрея Никитина. На момент задержания была в должности советника главы региона.
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