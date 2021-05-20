Основатель Партии пенсионеров Рязанский уходит из Совфеда

Основатель Партии пенсионеров, сенатор Совета Федерации Валерий Рязанский покинет верхнюю палату Федерального Собрания. Это произойдет после единого дня голосования в сентябре.
«Первый заместитель председателя комитета по социальной политике Валерий Рязанский, который представляет Курскую область, покидает верхнюю палату из-за возраста», — передает РБК со ссылкой на источники, близкие к Совету Федерации. В подтверждение этому приводят информацию, что Рязанский не зарегистрировался на региональные праймериз «Единой России», поэтому он не сможет принять участие от партии в выборах в заксобрание своего региона.
Рязанскому 70 лет. Раньше он был депутатом Госдумы, в Совете Федерации проработал 10 лет, последнее время возглавлял комитет по социальной политике. В 2012 году Рязанский создал Партию пенсионеров. В пандемию коронавируса сенатор выступал за новые выплаты пожилым людям на приобретение средств индивидуальной защиты, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в