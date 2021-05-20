20 мая 2021

Основатель Партии пенсионеров Рязанский уходит из Совфеда

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XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, рязанский валерий
Лидер Партии пенсионеров Валерий Рязанский уходит на пенсию Фото:

Основатель Партии пенсионеров, сенатор Совета Федерации Валерий Рязанский покинет верхнюю палату Федерального Собрания. Это произойдет после единого дня голосования в сентябре.

«Первый заместитель председателя комитета по социальной политике Валерий Рязанский, который представляет Курскую область, покидает верхнюю палату из-за возраста», — передает РБК со ссылкой на источники, близкие к Совету Федерации. В подтверждение этому приводят информацию, что Рязанский не зарегистрировался на региональные праймериз «Единой России», поэтому он не сможет принять участие от партии в выборах в заксобрание своего региона.

Рязанскому 70 лет. Раньше он был депутатом Госдумы, в Совете Федерации проработал 10 лет, последнее время возглавлял комитет по социальной политике. В 2012 году Рязанский создал Партию пенсионеров. В пандемию коронавируса сенатор выступал за новые выплаты пожилым людям на приобретение средств индивидуальной защиты, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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