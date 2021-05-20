Самым богатым среди челябинских министров стал куратор культуры

Прошедший год был для Алексея Бетехтина удачным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым удачным в финансовом плане 2020 год, среди министров правительства Челябинской области, стал для руководителя министерства культуры Алексея Бетехтина. Его заработок составил 6, 4 млн рублей. Декларационные данные выложены 21 мая на официальном сайте правительства региона.

В 2020 году Бетехтин заработал 6,4 миллиона рублей. В его собственности указаны автомобиль Haval F7, два земельных участки и жилой дом. Доходы жены министра составили 1,1 млн рублей. Среди супругов чиновников самым богатым оказался муж первого министра социальных отношений Ирины Скалуновой Владимир Скалунов, чьи доходы составили 11,8 млн рублей. Ранее Скалунов занимал пост начальника ГУ МВД по региону, после отставки стал работать в структурах УГМК. Ирина Скалунова в 2020 году заработала 2,1 миллиона рублей.

Едва ли не самой низкооплачиваемой по итогам 2020 года оказалась замминистра строительства Татьяна Антонова. Она владеет земельным участком и жилым домом. Заработок Антоновой, согласно декларации, составил 447 тысяч рублей. Сама она год провела в СИЗО. Антонова отстранена от работы в рамках уголовного дела о крупных взятках и сейчас знакомится с его материалами. Так как из правительства она не уволилась, ее данные выложены на сайте, а заработок сложился за первые месяцы 2020 года.

Что касается первых лиц области, самый большой доход по итогам 2020 года задекларировал продавший дом вице-губернатор Вадим Евдокимов — более 25 млн рублей. Это вдвое больше, чем у главы региона Алексея Текслера, заработавшего 12,5 млн рублей.