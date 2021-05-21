В России появился регион, желающий открыть у себя завод Tesla

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Synergy Clobal Forum 2017. Москва, synergy global forum, tesla, синергия, тесла
Маск планирует открыть завод не только в России, но и в странах СНГ Фото:

Первый в России завод Tesla предлагают открыть в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша на своей странице во «ВКонтакте».

«Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому», — пишет Шапша.

Ранее американский предприниматель Илон Маск, находясь в онлайн-режиме на российском форуме «Знания», заявил, что в России и странах СНГ могут появиться официальные заводы по производству электромобилей Тesla. Одной из стран постсоветского пространства, где в будущем смогут собирать электромобили, назывался Казахстан. Сроки, в которые произойдет открытие заводов, не уточнялись, пишет телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...