В России появился регион, желающий открыть у себя завод Tesla

Первый в России завод Tesla предлагают открыть в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша на своей странице во «ВКонтакте».
«Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому», — пишет Шапша.
Ранее американский предприниматель Илон Маск, находясь в онлайн-режиме на российском форуме «Знания», заявил, что в России и странах СНГ могут появиться официальные заводы по производству электромобилей Тesla. Одной из стран постсоветского пространства, где в будущем смогут собирать электромобили, назывался Казахстан. Сроки, в которые произойдет открытие заводов, не уточнялись, пишет телеканал 360.
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