Путин объяснил рост цен на продукты в России

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Власти уже занимаются этим вопросом, отметил президент Фото:
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Экономический кризис 2020

Ситуация с ценами на продукты питания обостряется. Это связано с нестабильным положением на мировых рынках, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты», — отметил он на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕЭС). Российский лидер также пояснил, что российскую инициативу по стабилизации в этой сфере поддержали лидеры стран, присутствовавшие на мероприятии. В частности, недавно Евразийская комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕЭС на рынке сахара.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что цены на некоторые продукты выросли из-за растительного топлива. Его производством стали активно заниматься крупные энергетические компании. Это и вызвало рост стоимости на товары.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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