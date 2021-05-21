Путин объяснил рост цен на продукты в России

Власти уже занимаются этим вопросом, отметил президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Ситуация с ценами на продукты питания обостряется. Это связано с нестабильным положением на мировых рынках, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты», — отметил он на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕЭС). Российский лидер также пояснил, что российскую инициативу по стабилизации в этой сфере поддержали лидеры стран, присутствовавшие на мероприятии. В частности, недавно Евразийская комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕЭС на рынке сахара.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что цены на некоторые продукты выросли из-за растительного топлива. Его производством стали активно заниматься крупные энергетические компании. Это и вызвало рост стоимости на товары.