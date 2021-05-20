20 мая 2021

Bloomberg назвал одну из причин роста цен на все продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговая сеть «Метрополис». Курган, продукты, пенсионерка, фрукты, корзина с продуктами, магазин, питание
Продукты во всех странах мира могут стать еще дороже Фото:

Ажиотаж вокруг растительного топлива, производством которого стали активно заниматься крупные энергетические компании, является одной из причин роста цен на все продукты. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Наступает день расплаты. Цены на пальмовое и другие растительные масла растут. Когда нефтеперерабатывающие заводы прекратят превращать пищевое чистое масло в возобновляемое дизельное топливо?» — сообщил агентству гендиректор американской компании Green Plains Тодда Беккера, передает «Лента.ру».

Bloomberg отмечает, что спрос на бобы и кукурузу со стороны производителей биотоплива имеет большое значение в подорожании продуктов. При этом агентство пишет, что стоимость товаров в мире продолжит увеличиваться из-за программ по борьбе с изменением климата.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что в России темпы роста цен на продукты в 2021 году ниже средних значений в мире. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, почему растут цены на социально важные продукты стране. По его словам, во всем виновата жадность ретейлеров и производителей, передает Nation News. Эксперты по ритейлу ожидают, что российские власти будут стараться сдерживать цены на продукты до сентябрьских выборов в Госдуму. С 1 июня выйдет срок соглашения о государственном регулировании цен на сахар.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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