Игорь Алтушкин (в центре) впервые сам рассказал о вкладе РМК в Карабаш Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин рассказал, как изменилась жизнь в Карабаше (Челябинской области). Это первое его публичное выступление о вкладе РМК, в город, имевшем более 20 лет назад статус самого грязного на планете. Своими воспоминаниями, в том числе о модернизации «Карабашмеди», он поделился в видео, выложенном на сайте кампании.

«В 1998 году была полная депрессия, унылая атмосфера. Горожане не верили, что завод оживет, что вернется государство или придет новый собственник, — рассказал Алтушкин. — Когда приехал, такое ощущение, что буквально недавно война закончилась. Завода практически не было, в цехе было два рабочих, большая гора шлака, все грязно, завалено».

РМК «зашла» на «Карабашмедь» в 2004 году, вложив в модернизацию заброшенного с 1990-х годов завода порядка 22 млрд рублей. Как вспоминает Алтушкин, в городе не имелось спортивных сооружений, со школами и детсадами были проблемы. «Нет света зимой, нет дорог, — вспоминает глава РМК то время, переходя к времени настоящему. — Появились садики, школы, развлекательные и спортивные заведения, площадь». Более 2 млрд рублей РМК инвестировала в развитие Карабаша.

Средства были направлены на строительство первого в городе ТРЦ «Медь», универсального спорткомплекса «Металлург», ремонт дорог, реконструкцию детсадов и создание новых современных общественных пространств. С приходом РМК объем выбросов сократился в 20 раз к уровню 2000 года, производительность выросла в пять раз. Помимо этого, компания занялась рекультивацией окружающих безжизненных пространств, на которых сейчас начинает зеленеть трава, а Карабаш исключили из списка самых грязных городов России.

Алтушкин считается одним из самых непубличных бизнесменов УрФО и почти никогда не говорит об успехах своей компании сам, уступая это право своим менеджерам. Это выступление стало редким исключением.