Российский завод по производству электромобилей Тesla Илона Маска может стать резидентом особой экономической зоны «Титановая долина» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский завод по производству электромобилей Тesla Илона Маска может стать резидентом особой экономической зоны «Титановая долина» (Свердловская область). С таким предложением в адрес американского предпринимателя обратился губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Основатель Tesla Илон Маск, выступая сегодня на российском форуме „Новое знание“, анонсировал появление завода по производству электромобилей в России. Идеальная площадка для этого — Титановая долина в Свердловской области. Без шуток. Это особая экономическая зона со всей инфраструктурой и льготами для инвесторов. Преференции позволяют сократить расходы на размещение нового завода на 30%», — написал губернатор в своем instagram-аккаунте.

Глава региона пригласил Маска в Екатеринбург в июле для участия в международной промышленной выставке «Иннопром», чтобы обсудить возможности и детали проекта. Доводы в пользу размещения проекта на Урале губернатор также продублировал на английском языке.

В пресс-службе «Титановой долины» подтвердили возможность принять нового резидента. «Мы готовы к предложениям», — уточнили там.

Ранее американский предприниматель Илон Маск, находясь в онлайн-режиме на российском форуме «Знания», заявил, что в России и странах СНГ могут появиться официальные заводы по производству электромобилей Тesla. Одной из стран постсоветского пространства, где в будущем смогут собирать электромобили, назывался Казахстан. Сроки, в которые произойдет открытие заводов, не уточнялись, пишет телеканал 360.

Особая экономическая зона «Титановая долина» за 10 лет существования окупилась на треть. Однако глава региона Евгений Куйвашев заявил, что она является одной из самых эффективных структур в России. В то же время крупный резидент «Титановой долины» ООО «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург» в октябре 2020 года ушел из Свердловской области.