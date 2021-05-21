Кремль раскрыл, как санкции повлияют на встречу Байдена и Путина

Песков прокомментировал санкции США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

России необходимо разобраться в действиях США, объявивших о новых санкциях в отношении «Северного потока-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, повлияют ли новые санкции Вашингтона на решение Москвы о возможной встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена

«Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое», — рассказал он «Интерфаксу». При этом Песков отметил, что решение будет принято исходя из интересов России. «Посмотрим, как нам лучше будет», — добавил представитель Кремля.

Ранее США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток — 2». Прекратить строительство газопровода неоднократно призывали Европарламент и США. Однако в Германии признали необходимость газа из России в будущем. Также сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена намерена отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream AG, контролирующей строительство газопровода РФ «Северный поток — 2». По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США отрицательно относятся к проекту, однако не могут помешать его завершению.