США ввели новые санкции против российских компаний и судов

США пытаются остановить строительство «Северного потока — 2» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении финансового ведомства.

В список попали «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский Теплоэнергетический имущественный фонд, ООО «Коксохимтранс. Как сообщает Министерство финансов США, Вашингтон также ввел санкции против 13 российских судов, которые принимают участие в реализации проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2», в том числе «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».

«Северный поток — 2» — это строящийся магистральный газопровод из России в Германию. В начале мая власти ФРГ временно приостановили проект. Прекратить строительство газопровода неоднократно призывали Европарламент и США. Однако в Германии признали необходимость газа из России в будущем. Также сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена намерена отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream AG, контролирующей строительство газопровода РФ «Северный поток — 2». По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США отрицательно относятся к проекту, однако не могут помешать его завершению.