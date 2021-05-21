Аналитик спрогнозировал рост ставок по ипотеке из-за решения ЦБ

В России вырастут ставки по ипотеке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за новых требований Центробанка вырастут ставки по ипотеке. Об этом заявил младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

«Ставки по ипотеке с высокой вероятностью будут расти как за счет инициативы ЦБ, так и ряда других факторов, в том числе ожидаемого свертывания госпрограмм субсидирования ипотеки после 1 июля, тенденции к повышению ключевой ставки Центробанком и ставок по банковским вкладам», — рассказал аналитик РИА «Новости». При этом он отметил, что спрос на ипотеку в России будет падать.

Однако, по словам Путиловского, цены на жилье не будут снижаться. Все это приведет к снижению спроса со стороны потенциальных заемщиков и объемов выдач кредитов, подчеркнул аналитик.

Ранее стало известно, что Банк России повышает сумму по коэффициентам риска для ипотеки. Таким образом, займы перестанут быть доступны для части россиян из-за ужесточения правил выдачи кредитов. Кроме того, несколько дней назад участники рынка недвижимости заявили о серьезном росте цен на жилье. По их словам, цены на жилье в России в этом году вырастут на 10-15%. Вместе с тем, правительство приняло решение расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми. Инициатива предусматривает возможность помимо квартир приобретать жилой дом или земельный участок, напоминает « Царьград» .