Число погибших в Таганроге рабочих выросло

Количество погибших рабочих таганрогского водоканала при аварии увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил мэр Таганрога Андрей Лисицкий.
«Число погибших при проведении работ на очистных сооружениях под Таганрогом возросло до 11», — рассказал ТАСС градоначальник. Еще один рабочий скончался в больнице.
Авария на коллекторе в Ростовской области произошла 21 мая. По данным МЧС, произошел выброс метана. В результате происшествия рабочие местного водоканала, работающие на объекте, отравились. Некоторые находятся в больнице в тяжелом состоянии. 22 мая объявлено в регионе днем траура. Следователи возбудили уголовное дело.
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