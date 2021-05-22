Депутат Госдумы рассказал о ловушках ГИБДД на дорогах

Перед ограничительными знаками скорости и камерами водители начинают резко тормозить, что может создать аварийную ситуацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Установка ограничительных знаков скорости прямо перед камерами провоцирует водителей на нарушение правил, так как они не успевают сбрасывать скорость до требуемого значения. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, создатель и руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

«Ты едешь по прекрасной дороге, прекрасная видимость, и вдруг у тебя знак снижения скорости, „ведутся ремонтные работы“, а ремонтные работы не велись, либо не ведутся, либо давно закончены. А камера стоит. То же самое, когда стоит знак „ограничение скоростного режима“ и люди начинают тормозить, но тем не менее под камеры попадают. Получается, что это целенаправленная политика. Это ловушки-кормушки», — высказался депутат Госдумы. Лысаков подчеркнул, что перед ограничительными знаками и камерами водители начинают резко тормозить, что может создать аварийную ситуацию.

По мнению Лысакова, на трассах с хорошим покрытием и видимостью следует увеличить максимальную разрешенную скорость, поскольку условия позволяют это сделать. «Получается, я изначально не нарушитель, а меня провоцируют на нарушение. Делают нарушителя, чтобы сорвать как можно больше денег. Вот в чем такой глубокий и тотальный смысл взаимоотношений между гражданином и государством и роли штрафа в обеспечении якобы безопасности дорожного движения», — подчеркнул парламентарий.

Ранее стало известно, что автоинспекторы ловят нарушителей ПДД с помощью специального мобильного приложения. Благодаря ему, ГИБДД оперативно получает сообщения о водителях без прав и незарегистрированных автомобилях. Тем временем в Москве за первые три месяца 2021 года было выявлено 4,3 миллиона нарушений ПДД с помощью средств автоматической фотовидеофиксации, пишет RT.