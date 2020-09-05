Алена Водонаева показала кадры из своего детства Фото: Instagram Алены Водонаевой

Телеведущая Алена Водонаева показала, как проводила детство в родной Тюмени. Пост с фотографиями она выложила в Instagram.

«Тюмень. Детство. Вперемешку», — подписала Водонаева карусель фотографий. На кадрах запечатлена телеведущая в разные годы детства. На одном из снимков она сидит с мамой возле деревенского дома, на других — стоит с игрушками или сидит в компании сверстников.

Подписчикам понравился ностальгический пост Водонаевой. Один из пользователей пошутил, что телеведущая могла бы стать главой местного ОПГ, а не строить карьеру в шоубизнесе — Водонаева заверила его, что все еще впереди. В комментариях Водонаева также рассказала, что до 19 лет жила в квартире, а лучшими городами России назвала Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань.

В начале 2020 года Алена Водонаева оказалась в центре скандала — телеведущая раскритиковала увеличение материнского капитала, заявив, что некоторые россияне начнут рожать ради денег, передает «Национальная служба новостей». Также Водонаева призывала «не рожать рабов государству». После этих высказываний ее вызывали в полицию, напоминает телеканал 360.

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