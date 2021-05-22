Вице-премьер, слова которого задели Путина, исполнил поручение

Чернышенко съездил на Дальний Восток Фото: Анна Майорова © URA.RU

Туристический поток на Камчатку планируют расширить за счет расширения инфраструктуры и малой авиации. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, который по поручению премьер-министра Михаила Мишустина приехал на Дальний Восток.

Ранее Чернышенко высказался о Долине гейзеров на Дальнем Востоке. По его словам, туда нельзя пускать в 10 раз больше туристов, потому что они все вытопчут. Президента РФ Владимира Путина задело такое заявление. После этого Мишустин отправил Чернышенко на Дальний Восток.

«Сегодня наметили первоочередные шаги по расширению инфраструктуры Долины гейзеров — пешеходных дорожек и площадок. Их реализуем уже в этом году за счёт инструментов нацпроекта по туризму. Регион готовит заявку. Это уже нам даст увеличение турпотока», — сказал Чернышенко. По его словам, есть инвесторы, которые заинтересованы в создании новых курортов и гостиниц на Камчатке. Заявление опубликовано на сайте правительства.

Турпоток планируется увеличить за счет создания дополнительных мест размещения и повышения транспортной доступности, акцент будет на малой авиации. «Это самый эффективный и самый доступный способ соединения регионов здесь, на Камчатке. Видим, что взлетно-посадочную полосу в поселке Жупаново можно восстановить», — отметил Чернышенко.

Сотрудник Кроноцкого заповедника Ринат Файзулин сообщил URA.RU, что Долина гейзеров не предназначена для большого количества туристов. Из-за компактного размера в ущелье могут быть только две группы.