Запрет охоты ради развлечения поможет избежать трагедий, как в Казани Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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В России стоит ввести правила для охоты, например, запретить заниматься этим ради развлечения. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион, председатель отдела внешних церковных связей московского патриархата.

«Может быть, следует ввести правила для охоты, потому что это ведь охотничье оружие. Мне кажется, что охота в качестве развлечения или хобби вообще должна быть запрещена. Если охота необходима в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это специально назначены, которые получают специальную лицензию», — высказал свое мнение митрополит в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

С таким предложением он выступил после того, как бывший ученик гимназии №175 в Казани напал с охотничьи ружьем на учебное учреждение. Его жертвами стали девять человек, еще 24 учеников госпитализировали, сообщает телеканал 360. После этого российские власти решили ужесточить законы о хранении, ношении и изготовлении оружия, передает «Национальная служба новостей». Госдума приняла в первом чтении законопроект по его обороту, пишет RT.