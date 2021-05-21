Напасть поджидает путешественников на одной из стоянок Фото: Андрей Гусельников

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

На туристической стоянке «База Ильича» в 30 км от перевала Дятлова обнаружили медведя. Очевидцы сняли видео, на котором видно, как медведь обнюхивает дверь домика, встает на задние лапы, открывает ее и заходит внутрь.

«Он, бедолага, голодный! — рассказал один из встретивших медведя. — А доблестные туристы, нет, чтобы после приема пищи обжечь банки и кости — все бросают! Он чует запах и идет сюда. Его, скорее всего, отстрелят: егеря решили это еще зимой. Жалко зверя! Через неделю паводок спадет, и он уйдет кормиться в пойму. Может, успеет!»

Один из руководителей туроператора North Star Group, организующего туры на квадроциклах по северу Урала, Леонид Сотников пояснил в разговоре с URA.RU эту ситуацию. «Знакомые ребята увидели этого мишку на базе Ильича два дня назад. Как только появилась связь, переслали видео. Сильной опасности медведь не представляет: он почти ручной — на людей реагирует спокойно. Но всякое бывает!» — предупредил он.

База Ильича — перевалочный пункт для многих путешествующих на перевал Дятлова. Он расположен на берегу реки Лозьва, там есть домик, которым пользуются туристы.

Группу уральских туристов-лыжников под руководством Игоря Дятлова погибла в горах Северного Урала в 1959 году при странных обстоятельствах. За 60 лет появились десятки версий того, что произошло: от схода лавины и редкой болезни до атаки инопланетян и снежного человека. После этого перевал, получивший имя руководителя группы, стал культовым местом для туристов со всего мира.