22 мая 2021

Niletto выиграл престижную премию

© Служба новостей «URA.RU»
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Niletto выиграл в номинации «Лучший старт»

Рэпер из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) выиграл премию телеканала RU.TV в номинации «Лучший старт». Творчество музыканта было представлено песней «Любимка».

«Две вот таких блестящих прикольных штучки мы забрали. Это все [сделали] люди, которые слушают и любят наши песни. RU.TV спасибо! Спасибо каждому, кто болел и голосовал за нас. Мы все делали на фристайле. Всех любим, обнимаем. Делаем круто, идем дальше», — сказал Niletto своим фанатам в соцсети Instagram.

Лучшим дуэтом по версии музыкального канала признаны Миша Марвин и Ханна с песней Французский поцелуй». Лучшей группой стала Artik&Asti. Главным музыкальным блогером объявлен Дава (Давид Манукян). В номинации «Лучший Хип-Хоп проект» победил Мот. Лучшим певцом признан Дима Билан, певицей — Zivert.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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