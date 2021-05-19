Курганцев предупредили об аномальной погоде

В регионе потеплеет до +35 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с 21 по 26 мая ожидается аномальная жара. Такая информация размещена на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«С 21 по 26 мая 2021 года по Курганской области ожидается аномально жаркая погода», — указано в сообщении. По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха будет выше на +7 градусов и более.

По прогнозу синоптиков, 21 мая в области потеплеет до +30 градусов, 22 мая — до +31 градуса. Синоптик-любитель Илья Винштейн на своем сайте сообщил, что в Кургане пик жары ожидается 23—24 мая. «В эти дни воздух будет прогреваться до +34…+35 градусов», — отметил он.

Похожая погода наблюдалась в регионе до 19 мая, самые жаркие дни были с 15 по 17 мая. Ночью 20 мая по прогнозам синоптиков ЦГМС ожидались заморозки.