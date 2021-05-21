Мэрия Кургана прокомментировала долги Росгвардии за охрану школ

Мэрия задолжала Росгвардии средства за охрану школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана прорабатывает вопрос погашения задолженности перед вневедомственной охраной Росгвардии. Долги образовались за охрану школ. Об этом URA.RU рассказали в мэрии в ответе на редакционный запрос о судебных спорах в арбитражном суде.

По данным департамента соцполитики, система безопасности в школах города работает исправно. «Все школы города оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ. По тревоге вневедомственная охрана Росгвардии оперативно выезжает в образовательные организации. Услуга предоставляется в рамках заключенных договоров», — отметили в мэрии.

В областном управлении Росгвардии URA.RU комментировали, что «безопасность объектов просвещения подразделениями ведомства обеспечивается в штатном режиме и в полном объеме». Ранее URA.RU писало, что сразу несколько исков поступило в Арбитражный суд Курганской области от вневедомственной охраны региональной Росгвардии о взыскании долгов со школ. Силовое ведомство требует оплатить свои услуги.

По некоторым искам решения уже приняты. Так, курганская школа №5 должна выплатить вневедомственной охране Росгвардии за услуги в 2020 году более 16 тысяч рублей плюс пени. «Станции детского и юношеского туризма и экскурсий» города Кургана по решению суда пришлось оплатить охрану за прошлый год в размере около 6 тысяч рублей. Власти Кургана после трагедии в Казани, где произошло массовое убийство в школе, проверяют систему безопасности в детсадах и школах города.